Vild tilskuerrekord til 100-års løbet i Le Mans

Goodyear præsenterede et intelligent racerdæk med en funktion, der kan registrere dæktryk og temperatur i realtid. Dækkene blev brugt på den NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro ZL1, der deltog uden for konkurrencen i den prestigefyldte Garage 56.

Goodyear-racerdækkene har en passiv og batterifri sensor, der hærdes ind i dækket under produktionen. Sensoren leverer dækdata i realtid til Hendrick Motorsports, mens løbet afvikles. Ingeniører og kørere vil kunne udnytte de intelligente dækdata til at forstå dæktryk og -temperatur, så de kan optimere køretøjets ydeevne gennem justering af bilens og kørerens indstillinger i realtid.

"Da dækkene er køretøjets eneste forbindelse til vejen, kan de give en meget vigtig indsigt i realtid, som kan bidrage til at forbedre kørerens performance. Goodyear er virkelig stolte over at kunne bruge dækintelligens til at frigøre dette potentiale inden for motorsporten, og det har været et privilegium at samarbejde med NASCAR, Hendrick Motorsports og Chevrolet om deltagelsen i Garage 56," siger Rich Kramer, Goodyears bestyrelsesformand, CEO & President.