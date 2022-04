Konkurrenterne vil have Kevins bil undersøgt

En gammel snak

Diskussionen om Haas og Ferrari er som sådan ikke ny: Haas har altid været et af Ferraris kundeteams og benyttet sig af flere dele fra Ferrari.

I 2017 og 2018 var der også kritik af samarbejdet mellem Ferrari og Haas, men kritikken er forstummet de senere år, da både Ferrari og Haas har haft svært ved at levere gode præstationer.

I 2020 blev Racing Point, nu Aston Martin, beskyldt for at have kopieret Mercedes med deres såkaldte ”pink Mercedes”, hvilket endte med, at FIA straffede Racing Point.

Racing Points daværende teamchef Otmar Szafnauer er nu teamchef hos Alpine, og han udtaler til Auto, Motor und Sport:

"Haas er et lille team, der i løbet af vinteren har formået at komme op på en tredjeplads. Det er en lille smule overraskende. Jeg havde forventet, at styrkeforholdet i forbindelse med reformen af reglementet kun havde ændret sig lidt, da reglementet favoriserer de teams, der har mere knowhow og en bedre infrastruktur. Men jeg er overbevist om, at FIA vil undersøge sagen og komme til de rigtige konklusioner angående ligheden mellem de to biler."