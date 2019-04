Kom og kør klassisk rally

Interessen for at lære at køre klassisk rally er stor, men der er stadig ledige pladser, når Dansk Rally Club inviterer til Classic Day søndag den 14. april kl. 10. Her kan alle bilentusiaster møde op og være med. Helt uden forberedelse.

Løbsledelsen har lagt en ikke alt for svær rute, hvor det ikke gælder om at køre stærkt, men om at køre ad rette vej og komme frem til rette tid. Møder man op på startstedet hos Stelvio Automobili i Måløv, får man et minikursus og er kort efter ude i sit første ægte slow-rally over 50 km.

"Inden løbet er der gratis morgenmad, og bagefter kan man købe en let frokost og hygge sig med de andre deltagere, mens resultaterne gennemgås," lover løbstilrettelægger Michael Eisenberg, København.

Classic Day arrangeres af Dansk Rally Club og en lang række bilsportsklubber landet over i samarbejde med Dansk Automobil Sports Union. Man kan se mere på www.oresundrally.org