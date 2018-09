Københavnsk Formel 1-drøm er knust

Stærke kræfter med penge i ryggen har arbejdet på at få Formel 1 til København i over et år. Banens forløb var planlagt og ledende figurer fra Formel 1, har været på besøg i København for at drøfte planerne.

Men alt dette lader til at være spildt arbejde. Københavns overborgmester, Frank Jensen, har fortalt Politiken, at planerne er blevet skrinlagt.

”Jeg indstiller nu, at det (Formel 1, red.) stopper. Det vil sige, at jeg over for mine kolleger i det lille flertal, jeg har, har tilkendegivet, at det er min indstilling. Det har de taget til efterretning” siger Frank Jensen til Politiken.

”Der er brug for at trække en streg. Vi kan ikke blive ved med at planlægge en sag med så stort et projekt med så mange risici.”

Ifølge Politiken mener Frank Jensen ikke, at der er bred nok opbakning, hverken på Christiansborg eller blandt befolkningen, hvilket er en af de overvejende årsager til, at det skal slutte her.

Hele Formel 1-projektet har været drevet af erhvervsmanden Lars Seier Christensen og tidligere videnskabsminister, Helge Sander (V). Også Finansminister Kristian Jensen (V) har set potentialet i at få Formel 1 til Danmark, men erkender også, at det ser sort ud nu.

”Formel 1 er en af verdens største sportsbegivenheder, og det ville være spændende, men også en stor udfordring at afvikle i hjertet af København. Jeg må konstatere, at det ikke har været muligt at få projektet realiseret«, siger Kristian Jensen i en udtalelse fra Finansministeriet. Han roser alle involverede for at have arbejdet seriøst med projektet.

»Men et sådant projekt kræver fuld opbakning fra alle interessenter, også kommunen. Med dagens udmelding ser jeg ikke mulighed for at arbejde videre med projektet«, udtager finansministeren til Politiken.