Klassisk race kører videre i Aarhus

Mere familievenlig festival

Både CHGP i København og CRAA i Aarhus forventer at skulle tilpasse sig de aktuelle corona-restriktioner, men annoncerer ikke desto mindre fulde programmer. CRAA melder allerede nu, om stor interesse for løbet. Et nyt VIP-koncept er således allerede udsolgt om lørdagen.

I forhold til tidligere år, drejer CRAA mere mod et familievenligt fokus. Nyt bliver festtelte med levende musik herunder "Boblen” med plads til 350 siddende gæster, telte med simulatorræs, champagnebar og et stort Lego-område. Der bliver selvsagt også klassikerudstilling og masser af race på den smukke bane.

Classic Race Aarhus engagerer 1.200 frivillige til afvikling af arrangementet, og overskuddet går til arbejdet med sikkerhed for børn i trafikken.