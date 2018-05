Klassisk grandprix i Aarhus vil være Danmarks venligste motorløb

Classic Race Aarhus anstrenger sig for at tilpasse eventet til de aktuelle forhold, så man generer så få som muligt og glæder så mange som muligt.

"Vi vil gerne være verdens venligste motorsportsarrangement både i form, indhold og etablering. Vi har over 1.000 frivillige, som skaber rammerne for over 45.000 gæster over to dage. Det genererer en omsætning på 18 mio. kr. til gavn for godgørende formål. Alt foregår i pagt med og under stor hensyntagen til det område, vi befinder os i," siger Mike Legarth.

I år er der skruet op for indhold, som skal glæde hele familien. Her er et større område målrettet børn i indercirklen, hvor der også findes udstillinger, oplevelser og aktiviteter.

Stort felt af racerbiler

Udviklingen af Classic Race Aarhus som familieevent amputerer ikke det motorsportslige program, som rummer et bredt udvalg af racerbiler i alle genrer.

Blandt højdepunkterne bliver en afdeling af Triumph Competition & British GT-klassen, der er en mærkeklassen for klassiske, britiske sportsvogne fra tresserne og halvfjerdserne.

Hele 31 biler er tilmeldt klassen her med biler som Triumph TR3, TR4, TR4A, TR6 og TR250 foruden MGA og MGB-modellerne, Morgan, Jaguar, Austin Healey og Lotus. Serien er funderet i Tyskland og godkendt af det internationale motorsportsforbund FIA.

På den sportslige side bliver der drama om pointene i den danske DTC-serie, der atter henlægger en afdeling til Aarhus, hos de små motorcykelmotoriserede Legend Cars og i de etablerede danske klasser for historiske racere, herunder Youngtimere. Det gælder ikke mindst klassen, hvor HKH Prins Joachim kører med i sin Lotus Cortina. Det meste bliver transmitteret på TV2.