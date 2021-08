Kig op: Goodyear Blimp kommer til København

Historiens vingesus

Siden den første blimp blev sendt til vejrs i 1925, har Goodyear brugt sine enorme luftskibe til at øge opmærksomheden omkring brandet og reklamere for virksomheden. Gennem årene har mange blimps sejlet gennem luften og nu kommer det nyeste eksemplar altså til København for at dække begivenhederne ved Copenhagen Historic Grand Prix fra luften.

Goodyear Blimp skal fungere som mediedækning fra oven og sikre, at underholdningen er i top når racerserien PURE ETCR kører en afdeling af serien på den københavnske asfalt.

Den europæiske Goodyear Blimp, som lægger vejen forbi Danmark, er en Zeppeliner NT semi-ridig airship. Hvilket betyder at den har et skellet inden i den store ballon som fyldes med helium og derved bringer den til vejrs. Faktisk medfører skellettet at den ikke teknisk set er en blimp, men Goodyear fortsætter altså med at kalde deres enorme reklamestunt for blimp.

Den drives frem af tre boxer flymotorer med hver producerer 197 hestekræfter, som er placeret én på hver side og én bagtil. Propellerne på motorerne kan vinkles på forskellige måder og den vej igennem drive luftskibet i den ønskede retning.