Kevin Magnussen sætter banerekord på Daytona - Malthe Jacobsen scorer en 2.-plads

Desværre lykkedes det ikke for Magnussen at bevare føringen, da bilen tidligt søndag morgen pludselig mistede power i en grad, at danskeren måtte lade sig falde tilbage i feltet. Problemet, en defekt benzinpumpe, kunne ikke løses i pitlane, så bilen blev kørt i garagen, hvor Ganassi-teamets mekanikere kæmpede med at finde fejlen.

Det lykkedes, men da bilen igen var på banen, var holdet håbløst bagud. Den mørke Cadillac sluttede løbet på en sjetteplads i DPi-klassen, 27 omgange efter den vindende bil.

"Så snart du kører i garagen er du de facto ude af løbet. Dén er hård at sluge, når du indtil da har været så dominerende. Det var nærmest en gentagelse af sidste år, hvor vi også blev sendt ud af kampen af en punktering. Fantastisk arbejde af crewet, som fandt fejlen og fik os på banen igen, men kæmpe nedtur for hele holdet, at vi må tage hjem uden et topresultat. Daytona kan være lige så nådesløst, som det kan være fedt, men det er jo også dét, som gør det så stort at vinde," siger Kevin.

Ny chance på Sebring

Kevin Magnussen er hyret af Chip Ganassi Racing til også at køre årets 12-timersløb på Sebring International Raceway den 19. marts.

"Det bliver fedt at få en ny chance på Sebring. I det hele taget er det fantastisk at få lov til at køre de her store fantastiske langdistanceløb. Jeg er stadig nybegynder sammenlignet med flere af de kørere, som jeg konkurrerer med i IMSA-serien, og som jeg skal konkurrere med i World Endurance Championship sammen med Peugeot Sport – så jo mere ræs, jo bedre. Stor tak til Chip Ganassi Racing for at tage mig med på holdet igen."