Kevin Magnussen får igen rosende ord

SKY SPORT F1

PLANET F1

Efter for første gang i denne sæson at have tabt kvalifikationen til sin Haas-teamkammerat, fik Kevin Magnussen en imponerende start på løbet - men køreren have sikkert håbet på en anden strategi, da Safetycar kom på banen. Mens hans konkurrenter pittede og fik nye dæk på, kom danskeren op på syvende-pladsen, hvor han var meget sårbar på ældre dæk og i sidste ende var tvunget til at lade sig nøjes med et enkelt punkt. "Jeg var bare uheldig," sagde Magnussen, hvis konsistente start på 2018 fortsætter.

6,5/10

Starten på P11 betød, at han var den første kører til at have luksussen til et gratis dækvalg til at starte løbet med. Til Grosjeans forfærdelse kunne Magnussen passere sin holdkammerat, selv om han var på et længere stint og i sidste ende kunne gøre one-stop-arbejdet og gentage point-finish efter katastroen i Australien.

MOTORSPORT.com/AUTOSPORT

8/10

Magnussen gik glip af Q3 med 0,016s og burde have været i top 10. Men da dette forhindrede ham i at starte på ultrasoft, var han ikke så skuffet endda. Safetycar underminerede dog hans ét-stop-strategi og kostede ham en bedre finish, men i modsætning til holdkammeraten Grosjean gjorde han et godt stykke arbejde med at holde økonomisere med sine slidte dæk.