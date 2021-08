Kevin Magnussen: "En LMP2 er mere solid end en Formel 1, men du skal altså ikke køre ind i noget"

I Le Mans kommer kørerne helt tæt på publikum, men i Formel 1 kommer man ikke nærheden af jer. Hvad betyder det for dig?

"At der er mere arbejde! Samtidig er det hyggeligt og spændende at komme tæt på publikum, for det er jo det, der får showet til at køre rundt. Jeg har været på Le Mans masser af gange for at se min far køre, og glæder mig vildt til selv at skulle køre."

Kevin kører Peugeot fra 2022

Det er en unik sportsbegivenhed?

"Det er en stor ting at være med til. Det er once in a liftetime, så det er med at nyde det. Jeg håber, at vi gør det godt, for vi har talt om det i mange år. Nu er muligheden der, så det er bare med at nyde det."

Du skal køre for Peugeot næste år?

"Jeg er Peugeot-kører næste år, men det er lidt usikkert, om de allerede vender tilbage til Le Mans i 2022. Det kan være, det først bliver i 2023."

Så hvis du ikke kører for Peugeot næste år, kunne det være at I kan gentage samarbejdet med High Class Racing?

"Det er Le Mans. Alt kan ske."