Kevin efter Formel 1-test i Bahrain: Jeg glæder mig til næste weekend

Kevin: "Overordnet synes jeg, at testen er gået godt"

"Det er så fedt at være tilbage i en Formel 1-racer igen, og helt fantastisk, at det sker sammen med HAAS F1 Team. Der har været mindre problemer med bilen, som vi blev nødt til at bruge tid på at løse. Jeg ville gerne have haft mere køretid, men det vil man altid," siger Kevin,

"De omgange, som jeg fik, fungerede til gengæld bedre, end jeg havde forventet. Jeg fandt hurtigt rytmen og er ret glad for bilen. Den største udfordring er den fysiske, for jeg har slet ikke haft mulighed for at træne kroppen op til de massive belastninger, som en Formel 1-racer udsætter dig for. Lige nu kan jeg godt mærke, at jeg har en nakke, men det skal nok gå over."

"Vores største fokus den her weekend har været at gøre bilen klar til en hel løbsdistance, og vi har nået en masse. Der er en god og optimistisk stemning i teamet. Lige nu er jeg bare glad for at være tilbage. Det skal nok blive hårdt, og vi skal nok få en masse udfordringer, men jeg nyder det virkelig og kan slet ikke vente til næste weekend, hvor det går løs."

Kilde: Carlos Communication