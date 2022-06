Kevin er rasende: Slutter i bunden efter bizart løb

Mærkværdig beslutning

Esteban Ocon fra Alpine-teamet lå bag Magnussen og fortalte sit team, at det kunne være farligt, hvis frontvingen rev sig løs. I et interview med ESPN fortæller Kevin Magnussen, at han tror, beskeden påvirkede FIA’s beslutning om at sende ham i pit. Han siger desuden, at han efterfølgende har talt med Esteban Ocon, der har fortalt, at det kun var ment som en vittighed.

“Hvis du ved, at du kan påvirke FIA på den måde, så gør du det vel,” siger Magnussen til ESPN.

En safety car i slutningen af løbet gav Kevin Magnussen mulighed for at få friske dæk og genvinde noget af det tabte. Men af uforklarlige årsager valgte Magnussens team, Haas, at beholde ham på banen. Det skriver TV2.

Kevin Magnussen sluttede som nr. 17 - lavest af dem, der gennemførte løbet. Løbet blev vundet af Max Verstappen.