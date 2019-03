Kan du forudse weekendens Formel 1-resultater?

Gør weekendens Formel 1-løb mere spændende end det i forvejen er. Bil Magasinet og Picks.dk giver dig muligheden for at spille på weekendens resultater via GP Picks.

GP Picks er et super simpelt spil, som vil give dig masser af underholdning gennem hele sæsonen. Det er gratis at tilmelde sig, og du kan spille mod dine venner, kolleger eller for den sags skyld hele Danmark.

Kom igang med GP Picks her

Spillet går i alt sin enkelthed ud på at ramme så mange vindere i de udvalgte matchups som muligt, og rangere de vindere du tror mest på. Jo flere du rammer, og jo højere du har dem placeret, jo flere point tjener du.

Den spiller med flest point i et enkelt Grand Prix vinder runden, og når sæsonen er slut, er det den spiller med flest point samlet, der står tilbage som vinder.

På søndag til Bahrains Grand Prix skal du blandt andet vurdere om Kevin Magnussen er hurtigere end Nico Hulkenherg, om Verstappen slår Leclerc, og om Hamilton eller Vettel kommer først over stregen. Tilmeld dig nu og sæt dine første picks.

Vær med i Bil Magasinet's egen liga

Vær med I Bil Magasinet's egen liga, hvor vi efter hvert løb trækker lod om et 3 måneders abonnement af Bil Magasinet. Alle der tilmelder sig vores liga er med i lodtrækningen.

Under 'Ligaer' skal du søge efter: Bil Magasinets GP-liga

Eller brug dette link