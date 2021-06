Kæmpe triumf for Michael Christensen: Vinder vanvittigt 24-timers løb på Nürburgring

"Jeg er p....hamrende stolt over, at have vundet det her løb" fortalte en super glad Michael Christensen efter løbet.

"Det er et løb, man som racerkører rigtig gerne vil have på sit CV og ikke mindst et løb, jeg rigtig gerne ville vinde. Efter skuffelsen i 2019, hvor vi lå til at vinde, er det rart endelig at have vundet. For at vinde her, skal alt gå op i en højere enhed. Man kommer ikke her som rookie og vinder. Man skal have et rigtig stærkt team og et rigtig stærkt kører lineup. Og man skal vide, hvornår man skal satse og vide, hvornår man skal passe på."

Mange uheld i de sidste timer af løbet

"Vi havde ikke den hurtigste bil til det her løb, men vi spillede vores kort bedst og vi kom i mål uden en skramme på bilen. Og hvis man så det her løb, så så man også, hvor mange der allerede var kørt galt inden det røde flag og alene i den sidste timer var der mange uheld. Så endelig at stå som vinder her er bare helt fantastisk og jeg er virkelig stolt over, at være en del af det her hold".