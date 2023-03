KÆMPE-krise i Mercedes

Hamilton er utilfreds

Den 7-dobbelte F1-verdensmester Lewis Hamilton er sur på sin arbejdsgiver. Det skriver BMF1.

Efter åbningsløbet i Bahrain udtalte Hamilton til BBC 5, at Mercedes ikke havde lyttet til ham:

"Sidste år fortalte jeg dem et par ting. Jeg sagde, at der er problemer med bilen. Jeg har kørt så mange biler i mit liv. Jeg ved, hvad en bil har brug for og hvad den ikke har brug for. Jeg mener, at det drejer sig om ansvar," udtaler Hamilton til BBC’s podcast Chequered Flag.

Men Mercedes gad åbenbart ikke lytte til Hamilton og fortsatte med at udvikle på deres koncept, som nu ikke virker – igen.