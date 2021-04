FANTASTISK: Jan og Kevin Magnussen skal køre Le Mans sammen

Teamet skal fungere

Jan og Kevin Magnussen repræsenterer mange års erfaring inden for motorsport. Jan har kørt 24-timers løbet i Le Mans 22 gange og Kevin har en fortid i verdens største og hurtigste klasse, Formel 1, men tror stadig, at han kan lære noget af sin far.

"Jeg har det fint med at være rookie her, jeg skal op i gear og jeg skal lære en masse. I og med at det er min far, der er min teamkammerat, bliver det nemmere for mig at søge de gode råd," siger Kevin.

Anders Fjordbach er sølvkører og tredje mand i bilen og han er heller ikke Hr. Hvem-som-helst. Han har kørt i Team SASHI High Class Racing siden 2016 og fortæller, at han har mange flere kilometer i benene, end de to andre, og det vil komme ham til gode når først starten skal gå:

"Jeg er nok den, der kommer til at slappe mest af på løbsweekenden, og Jan og Kevin, der kommer til at have rigtig meget at lære, også på dagen," siger han.