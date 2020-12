Giver adgang til Le Mans: Jan Magnussen skal køre dansk LMP2-racer i 2021

Verdensmesterskabet i langdistance-racing, World Endurance Championship, får et nyt dansk trekløver i feltet, når Jan Magnussen i 2021 tilslutter sig LMP2-teamet High Class Racing.

Magnussen skal dele teamets ORECA 07-Gibson med holdets nuværende WEC-kører, Anders Fjordbach, samt Dennis Andersen, som skifter op fra European Le Mans Series, hvor han har været en fast del af holdet siden 2017.

Jan Magnussen: Fantastisk nyhed

"Det er en fantastisk nyhed! Jeg er enormt glad for at blive en del af High Class Racings WEC-program, som også inkluderer 24-timersløbet på Le Mans til juni. Det er et projekt, som vi har arbejdet på længe, og det bliver kæmpestort at stille til start med et dansk team. Vi havde en god test i forbindelse med WEC-løbet i Bahrain i 2019, og jeg ser frem til at blive en del af et hold, som har vist gode takter i langdistanceracing," lyder det fra Jan Magnussen.

"At skifte til prototyper bliver et nyt interessant skridt i min karriere. LMP2 har udviklet sig til en benhård klasse med fantastiske racerbiler og stærke teams, og samtidig er det den eneste kategori, som jeg endnu ikke har prøvet at stille op i på Le Mans. At kunne gøre det sammen med High Class Racing, som er et etableret team i både European Le Mans Series og World Endurance Championship, og som har stærke ambitioner om at vinde, gør det kun endnu bedre."