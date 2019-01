Jan Magnussen skal på en vigtig mission i weekenden

Konkurrenterne er sultne

“Vi havde en rigtig stærk testweekend, og opgaven er nu at bringe momentet videre til løbsweekenden. Men i den her branche, er der ingen, som tager noget for givet. Alle teams har haft travlt med at analysere data og arbejde med simulationer, og styrkeforholdet kan været et helt andet, når vi mødes igen. Corvette Racing har vundet IMSA-mesterskabet tre år i træk, hvilket er fantastisk. Men det betyder også, at vi har skabt os nogle virkelig sultne konkurrenter” lyder det fra Jan Magnussen.

Årets udgave af Rolex 24 markerer også 20-års jubilæum for Corvette Racing, som slap de gule Corvetter løs for første gang på Daytona i 1999. Siden har teamet sikret 107 sejre på alverdens racerbaner, og med 99 sejre i IMSA-regi, kan den kommende weekend udløse en ganske særlig triumf. En sejr på Daytona vil nemlig gøre Corvette Racing til det første team i IMSA-serien til at tage 100 sejre!