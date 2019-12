Jan Magnussen sigter mod Le Mans 2020: Skal teste LMP2 for dansk team

Jan Magnussen bliver spydspids i drømmen om en dansk indsats i 24-timers Le Mans, når han den 15. december tester en LMP2-racer med High Class Racing i Bahrain. Testen markerer det danske teams ambitioner om at stille op i det legendariske 24-timersløb med et rent nationalt setup.

"Jeg er meget taknemmelig over, at High Class Racing har givet mig mulighed for at sætte mig i en LMP2-racer. Det er mange år siden, jeg sidst har kørt en prototype, så det bliver uden tvivl en spændende oplevelse. Ikke mindst ser jeg frem til prøve ORECA 07-raceren, som for længst har vist sig at være en enormt stærk og succesfuld racerbil. Det bliver fedt at komme til Bahrain og møde holdet. At blive en del af et rent dansk setup på Le Mans er en chance, jeg naturligvis ikke vil lade gå forbi," lyder det fra Jan Magnussen.