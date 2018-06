Jan Magnussen på pletten for 20. gang – nu skal 5. sejr i hus!

Jan Magnussen: Glemmer aldrig det første Le Mans

– Indtil jeg kørte bilen i mål i mit første Le Mans i 1999, havde jeg aldrig troet, at jeg ville vende tilbage igen, eller at løbet ville få så stor en indflydelse på min karriere. Efter min tid i Formel 1 i 1997 og 1998 skiftede jeg til sportsvogne og langdistanceløb, og jeg havde allerede prøvet kræfter med Sebring og Road Atlanta, da jeg kom til Le Mans. Jeg indrømmer blankt, at jeg fandt det meningsløst at kæmpe videre, da vi midt om natten var adskillige omgange bagud i vores Panoz-racer, men alting ændrede sig, da jeg fik lov at køre bilen over målstregen søndag eftermiddag. At opleve den eufori, som bredte sig i et team, der havde kæmpet så hårdt i flere døgn, er noget, jeg aldrig vil glemme, forklarer Jan Magnussen.

– Meget har ændret sig gennem de seneste 20 år, hvor Le Mans har udviklet sig fra et udholdenhedsløb til et sprintløb over 24 timer. Det handler stadig om at få kørere, crew, motorer og gearkasser til at holde i et helt døgn. Men den teknologiske udvikling har gjort bilerne mere holdbare, og i det moderne Le Mans bliver der derfor kæmpet om pladserne helt fra start. Sidste år var et perfekt eksempel på, hvor tæt kampen er efter så mange timers ræs.