Jan Magnussen og Ronnie Bremer starter nyt ambitiøst projekt

Udvikling af kørere og involvering i e-sport

Foruden at deltage i racerløb, vil MB Racing også rådgive og udvikle kørere via træning i egen simulator samt banetests, ligesom man også med eksterne samarbejdspartnere vil afvikle trackdays. Teamet vil desuden involvere sig i den voksende e-sport og skabe et professionelt hold af unge, dygtige kørere med potentiale på eliteniveau.

Mens Ronnie Bremer vil have en aktiv og operationel rolle i den daglige drift af MB Racing, vil Jan Magnussen, som fortsat har en fuldtidskontrakt hos General Motors og Corvette Racing med fokus på den amerikanske IMSA-mesterskab og 24-timers Le Mans, være tilknyttet som coach og rådgiver på det strategiske plan.

Solidt bagland og kommercielt partnerskab

Drivkræfterne bag MB Racing er lille gruppe erhvervsfolk fra den danske bilbranche, som deler et bankende hjerte for motorsporten og har været direkte involveret i både Jan Magnussens og Ronnie Bremers professionelle karrierer. MB Racing har desuden indgået partnerskab med Commercial Upside, som skal udvikle den kommercielle del af forretningen.

“MB Racing er et spændende projekt, som vi er glade og stolte over at være med til at udvikle, så sponsorater, erhvervsnetværk og øvrige kommercielle tiltag bliver et attraktivt og udbytterigt produkt og forum for erhvervslivet” udtaler ejer af Commercial Upside, Kent Ewert.