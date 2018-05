Jan Magnussen og hans Corvette er tilbage på legendarisk racerbane

"Jeg ser virkelig frem til at komme tilbage til Mid-Ohio. Det er en fantastisk, klassisk bane med masser af fart og udfordringer. Den har et rigtig godt flow, men er også teknisk krævende, blandt andet på grund af højdeforskellene, som gør bilen let visse steder. Det er en af de baner, hvor der virkelig er noget at hente, hvis du kører den til grænsen. Kunsten er så at holde dig indenfor den grænse" siger Jan Magnussen, som tog sejren for Corvette Racing på Mid-Ohio i 2008.

Jan Magnussen lægger ikke skjul på, at både han og hans fast medkører i IMSA-serien, Antonio Garcia, er opsat på et topresultat efter skuffelsen i Long Beach, Californien, i sidste måned. Her lugtede det af sejr til Corvette-duoen, som lå på en andenplads, da gearskifteproblemer kortvarigt parkerede den gule Corvette C7.R midt i et sving.

"Det var pinefuldt at se konkurrenterne køre udenom, mens Antonio kæmpede med at få bilen i gear igen. Men sådan er den her serie. En enkelt fejl, og du er ude af kampen. Det er dét, som er med til at gøre serien så udfordrende – og så underholdende for publikum" forklarer Jan Magnussen.

Jan Magnussen kørte sit første løb for Corvette Racing i 2004 og har siden 2007 været ansat på fuld tid hos det amerikanske team. Corvette Racing kører i år den 20. sæson i amerikansk sportsvognsracing, og Mid-Ohio er en af de 21 baner, hvor teamet har sikret mindst én sejr. Faktisk har Corvette Racing vundet hele otte gange på Mid-Ohio, hvilket er mere end noget andet team i IMSA-serien.