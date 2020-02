Fart på! Jan Magnussen skal køre race i den nye Corvette med centermotor

“Lone Star of Le Mans” og “1000 Miles of Sebring”

Jan Magnussen skal køre i to af løbene. Første løb er 6-timers løbet på COTA, Circuit of the Americas, også kendt som “Lone Star Le Mans”. Banen ligger i Austin, Texas, og løbet skal køres 23. februar.

Næste løb er 1000-mil-løbet i Sebring, Florida, kaldet “1000 Miles of Sebring”. Løbet, der er på godt 1,600 km, bliver kørt 20. marts, og Jan Magnussen vil også få mulighed for at præstere her.