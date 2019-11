Jan Magnussen klar til dansk comeback

"Det har altid været mit ønske at være tilstede på de danske racerbaner, og derfor er jeg enormt taknemmelig over at have fået muligheden for at være med på startlisten, når første sæson af det danske TCR-mesterskab skydes i gang til foråret" lyder det fra Jan Magnussen.

Touring Car Racing er en FIA-reguleret klasse for standardvogne, som blev introduceret i 2015 og siden har indtaget det meste af verden. Således afvikles der i dag nationale mesterskaber i mere end 20 lande samt regionale mesterskaber som TCR Europe og verdensmesterskabet, WTCR. Ikke mindst har serien tiltrukket store bilproducenter som Volkswagen, Audi, Honda, Kia, Hyundai, Alfa Romeo og Seat, der alle producerer løbsklare TCR-modeller.

Nyt koncept med performance i top

"Med firecylindrede turbomotor og forhjulstræk bygger TCR-bilerne på et helt andet koncept end de amerikanske DTC-biler, som vi har været vant herhjemme den seneste årrække. Jeg har fulgt det amerikanske TCR-mesterskab sideløbende med mine løb i USA, og kerneelementer som lyd og performance er helt i top. Jeg er ikke tvivl om, at vi kommer til at levere et show for de danske motorsportsfans, tilføjer Jan Magnussen.

Jan Magnussen skal køre for LM Racing, som i den grad glæder sig til at få Jan ombord.

"Vi er meget, meget tilfredse med at have Jan Magnussen med ombord i teamet. Vi går naturligvis efter at vinde mesterskabet, og Jans årelange erfaring og kompetencer hvad angår opsætning og udvikling af biler samt hans performance på banen bliver grundlaget for de topresultater, vi ønsker at opnå allerede fra første løb" fortæller teamchef hos LM Racing, Lars Mogensen.

Der er i skrivende stund planlagt syv afdelinger af TCR Denmark. Kalenderen er stadig under udarbejdelse og vil snarest blive præsenteret af serien.