Jan Magnussen går efter at slå Porsche i Canada

Har vundet fem Corvette-sejre i Canada

Det bliver alt andet end debut for Jan Magnussen, som kørte sit første løb på Mosport helt tilbage i Panoz-dagene. Han deltog for første gang med Corvette Racing i 2007, og siden da har den canadiske bane nord for Toronto været et fast indslag på kalenderen. Hele fem gange har danskeren taget sejren – og senest med Antonio Garcia i 2014. Sidste år sluttede de to på en andenplads i GTLM-klassen.



Corvette Racing stiller sædvanligvis op med to eksemplarer af den velkendte gule Corvette C7.R, dog med en anderledes kørerbesætning.

Et crash for Magnussen og Garcias søsterbil på Watkins Glen betyder nemlig, at teamkammeraten Tommy Milner må stå over grundet en håndskade. I stedet skal Oliver Gavin dele bil med østrigske Marcel Fässler, som også var en del af holdet på Le Mans, Sebring og Daytona.

– Det er virkelig skidt for Tommy. Det var en voldsom ulykke på Watkins (hvor Milner fik kontakt med en anden GTLM-bil og blev sendt hårdt i muren, red.), men heldigvis har Corvette Racing altid prioriteret sikkerheden over alt andet.

Episoden i sidste weekend beviser, hvor sikre, bilerne er blevet, og selv om jeg udmærket ved, hvor frustrerende det er at blive taget ud af et løb, kan vi kun glæde os over, at der ikke skete mere, siger Jan Magnussen.