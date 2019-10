Jan Magnussen: Farvel og tak for alt til Corvette C7.R

Der blev gået til makronerne i finalen i det amerikanske IMSA-mesterskab, som blev afgjort på Road Atlanta tidligt søndag morgen dansk tid. Jan Magnussen, Antonio Garcia og Mike Rockenfeller sluttede Petit Le Mans på en fjerdeplads i det benhårde GTLM-felt og sikrede dermed en delt andenplads i det prestigefulde kørermesterskab.

"Det var, fuldstændig som forventet, et udfordrende løb. Alle ønskede en sejr til vores C7.R i bilens allersidste løb, men sådan skulle det ikke være. At starte bagest i feltet på grund af en straf efter kvalifikationen hjalp os ikke. Vi gamblede lidt med dækvalget i begyndelsen, hvilket uheldigvis gav os et ekstra pitstop. Derfra gjaldt det ellers om at holde os på den førende omgang, men som kampen udviklede sig, fandt vi farten og kunne levere et godt show mod afslutningen," forklarer Jan Magnussen.

Jan Magnussen var flyvende bag rattet og afleverede den gule Corvette C7.R på en førsteplads i sit sidste stint, hvorefter Antonio Garcia fik til opgave at køre i mål. Med mere end to timer igen, var det nødvendigt med to pitstop undervejs, men spanieren blev 30 minutter før det ternede flag kaldt ind til et tredje stop, hvor Corvette Racing-crewet monterede fire ekstra bløde Michelin-dæk i håb om at kunne vinde en ekstra position eller to.