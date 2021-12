Jan Magnussen er klar til start i Porsche Carrera Cup

Stor begejstring forud for sæsonstart

Nu skal Jan Magnussen altså igen prøve kræfter med Porsche Carrera Cup Scandinavia, en klasse som han har stillet til start i som gæstekører både i 2020 og 2021.

Magnussen er klar til en større forpligtelse og tilknytning til serien, som han beskriver som et stærkt mesterskab med højt sportsligt niveau. Han fortæller, at han glæder sig til at opleve de begejstrede fans, som serien også er kendt for.

Ligeledes har Jan Magnussen store forventninger til at komme i bilen og opleve den. Det drejer sig nemlig om den nye 992-generation af Porsche 911 GT3 Cup-raceren, som Jan fortæller, at han endnu ikke har haft mulighed for at prøve uden for simulatoren.