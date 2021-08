Halverede point

Der blev kørt i regnen i én omgang, hvorefter det blev besluttet at melde rødt flag, og sende hele feltet tilbage til pitten. Det blev derefter vurderet at det ikke ville være muligt at køre løb i dag pga regnen og top 10 blev derfor tildelt halve point for den placering de havde. Dvs at Max Verstappen får 12,5 point for sejren i stedet for de 25 der ellers ville være tildelt.

Alt i alt et meget specielt løb hvor der blev kigget mere på vejrudsigter og regelbøger, end der blev kigget på ræs.

Heldigvis er der kun en uge til Formel 1 er tilbage. Næste gang er Max Verstappen på hjemmebane på Zandvoort banen i Holland.