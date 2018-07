Her kan du nemt se alle de bedste motorsport-events

Formel 1

TV3+ og TV3 Sport

Følg Kevin Magnussen og co. i de hurtigste biler, på de mest udfordrende baner. Formel 1 byder altid på drama af højeste kaliber og har millioner af fans verden over. 2018-sæsonen er i fuld gang, og der er masser af spændende løb fra hele verden at følge med i. Du kan blandt andet glæde dig til:

Belgiens Grand Prix (Circuit de Spa-Francorchamps) – 24/08 – 26/08

Italiens Grand Prix (Autodromo Nazionale Monza) – 31/08 - 02/09

Singapores Grand Prix (Singapore Street Circuit) – 4/9 – 16/9

Ruslands Grand Prix (Sochi Autodrom) – 28/09 - 30/9