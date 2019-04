Her er Formel 1-ekspertens forudsigelser til det kinesiske Grand Prix.

Her er F1-ekspertens forudsigelser

Vi har haft fat i vores eksperter på BMF1.dk, og hørt hvordan de tror at det kinesiske grand prix vil ende.

”Kinas Formel 1 Grand Prix, er det tredje løb i år, hvilket betyder at vi nu, har lidt mere kendskab til, hvilke kørere og hold, der klare sig bedre end andre. Men efter der er kommet nye aerodynamiske regler, har vi ikke set en rød tråd over de to forrige løbsweekender.” fortæller Allan Haslund, ekspert på BMF1.dk.

Derfor mener Allan Haslund at det kan være en god ide at kigge på resultaterne fra teamsnes testresultater fra vinterens testarbejde, og mindre på resultaterne fra de to foregående løb.

Herunder får du Allan Haslund’s picks til weekendens løb.

Pick 1: Hvem klarer sig bedst af Kevin Magnussen eller Roamain Grosjean?

”Ud over, at man som dansker, ofte vil vælge med hjertet og pege på Kevin Magnussen, så skal man også se på, at hans franske kollega Roamain Grosjean, har startet den nye sæson, med to løb hvor han ikke har set målstregen. Ikke at vi tror det vil ske igen, men jeg tror at Kevin har så meget mere tillid til bilen og sig selv, at han igen vil slå Grosjean.” fortæller Haslund.

Pick 2: Kan Lewis Hamilton slå Charles Leclerc igen?

”Dette er et svært valg, men når vi ser på alle de data vi kan få omkring bilerne, er Ferrari stærkest. Så jeg forventer at Charles Leclerc kommer hurtigst over målstregen i Kina.” siger Allan