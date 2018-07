"Grisen" fra Le Mans gæster Danmark og giver den gas

Michael Christensens sejr på Le Mans kom i hus efter 24 timers imponerende kørsel. Sammen med sine to teamkollegaer Kévin Estre fra Frankrig og Laurens Vanthoor fra Belgien, vandt de tre Porsche fabrikskørere i flot stil den legendariske langdistance klassiker i en Porsche 911 RSR. Trioen dominerede fra start til slut i Porschen med #92 på siden, som i anledning af Porsches 70 års jubilæumsår var dekoreret i et iøjefaldende lyserødt design inspireret af Porsches 917-Le Mans-racer fra 1971.

Michael Christensen startede som 19-årig for Porsche i tyskernes ”Young Driver Programme”, og i 2004 blev han professionel, da han blev forfremmet til fabrikskører. Det var Michael Christensens fjerde besøg på Le Mans, men hidtil var det bedste resultat en femteplads. Porsche-køreren har tidligere vundet to andre af verdens største racerløb, henholdsvis 12-timers løbet på Sebring og 24-timer på Daytona, men Le Mans-sejren er uden sammenligning den største triumf i hans karriere.

Sammen med CHGP-ambassadør Tom Kristensen, der selv har vundet Le Mans ni gange, vil Michael Christensen og flere andre professionelle racerkørere kaste glans over sommerens historiske motorsportsbegivenhed, Copenhagen Historic Grand Prix. Foruden at kunne opleve Tom Kristensen og Danmarks seneste Le Mans-vinder i det traditionsrige Royal Pro/Am, der køres både lørdag og søndag, vil gæster til Copenhagen Historic Grand Prix også have mulighed for at nærstudere den vindende Porsche 911 RSR med startnummer #92.