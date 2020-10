Var det noget med en genskabt Formel 1-bil fra 1958? Prisen er 13,5 mio. kr.

Målet med de nyproducerede vintage-racere er at melde Vanwalls genopståen, og genoprette mærkets tidligere status. Ifølge Andrew Garner, som er formand for Vanwall Group, er målsætningen med produktionen, at bilerne bliver uovervindelige:

“Bilerne vil være fuldt kvalificeret til ræs, og i de rette hænder vil de være uovervindelige.”

Vanwall er i dag næsten gået i glemmebogen, men var i datiden synonym med innovation og tekniske løsninger. De hævder blandt andet, at have banet vejen for skivebremser i Formel 1.

Vanwall i fremtiden

Historien melder kun lidt om mærkets næste træk. I 2003 byggede Vanwall GPR V12: En Formel 1-bil med nummerplader.

Med en 6-liters Jaguar V12 og en egenvægt på under et ton er det svært at finde forskellen på GPR og en rigtig Formel 1 bil. Det skulle måske lige være nummerpladen eller de skærme, der er overmalet med dækmønster, så de praktisk talt er usynlige.

Selv om bilen havde en relativt lav pris på £50.000 i England, så blev der aldrig solgt nogle, og der findes således kun en den ene bil.



Alt taget i betragtning er der kridtet en interessant bane op, som har stort potentiale til at puste lidt gammeldags ånd ind i nutidens imponerende maskineri.