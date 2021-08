Galleri: Sådan så det ud, da Bellahøj blev fyldt med racerbiler i weekenden

Hvert år køres Race for Riget på den københavnske racerbane. Her luftes super- og racerbiler af kendte og dygtige racerkørere, og du kan betale dig til et passagersæde over to omgange.

Prisen er mellem 1.500-3.000 kr., men overskuddet går til et godt formål: Som de tidligere år fik BørneUngeProgrammet på Rigshospitalet doneret 550.000 kr. som resultat af løbet.