Fremtidens motorsport - Formula E

Handler om at bremse så lidt som muligt

Formula E er en serie, hvor 24 batteridrevne racerbiler dyster i et løb på 45 minutter. De fire første sæsoner var det nødvendigt at lade kørerne skifte bil halvvejs i løbet, fordi batterierne ikke havde kapacitet til mere, men fra og med 2019 har det ikke været tilladt hverken at skifte bil eller batteri.

Tristan Summerscale, der er projektleder for Formula E hos Audi Motorsport, forklarer, at bilerne med den nuværende batteriteknologi har energi nok til 70 pct. af et løb på 45 minutter. Resten må køreren finde undervejs ved at samle energi fra nedbremsninger. Det åbner for en anden måde at køre race på, end vi kender.

I en fossildrevet racerbil bremser man i sidste øjeblik for at nå hurtigst muligt hen til svinget. Energien fra nedbremsningen fiser ud i ingenting. I en batteridrevet racer kan man vende strømmen, så drivlinen fungerer som en stor dynamo. Dermed sendes energien tilbage i batteriet, hvilket er smartere.

Køreren kan supplere med de almindelige bremser – men så forsvinder der energi, som der kan være desperat brug for senere i løbet. Det er en delikat balancegang at dosere de to måder at bremse på, og det er med til at afgøre løb. Det lægger ansvaret på køreren frem for på elektronikken – og det er noget, vi motorsportstilskuere kan lide.