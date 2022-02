Formel 1 har udtalt sig om Russisk Grand Prix

Ruslands invasion af Ukraine satte pres på Formel 1 for at boykotte det russiske Grand Prix i Sochi. Løbet i Sochi var planlagt til den 23.-25. september i denne sæson. FIA, organisationen bag Formel 1 har i dag kl. 13 taget konsekvensen og udtalt, at det er umuligt at afholde det russiske Grand Prix under nuværende omstændigheder.

Det kommer efter højlydt kritik fra blandt andre den firedobbelte verdensmester Sebastian Vettel, der udtalte til pressen i går: “Jeg vågnede op i morges til de chokerende nyheder. Jeg ved ikke... Det er forfærdeligt at se, hvad der sker,". Han fortsatte med, at hans beslutning om ikke at køre i Rusland allerede var taget.

Verdensmesteren fra sidste år, Max Verstappen, støttede kritikken med udtalelsen, "Når et land er i krig, er det ikke rigtigt at køre race der".