Formel 1 Revyen 2020 på gaden i dag

Kevin - og alle de andre

Formel 1 Revyen 2020 rummer selvfølgelig både den store oversigt over kørere og teams, og et stort interview med Kevin Magnussen, men derudover er der masser af lækkert stof og flotte fotos i fedt layout.

Skrevet og redigeret af Danmarks førende Formel 1 journalist, Peter Nygaard.

I anledning af 70 året for det første formel 1 løb, er der masser af jubilæumshistorier med hitlister over de største og bedste. Peter Nygaard kårer blandt andet Sebastian Vettel og netop afdøde Stirling Moss, som historiens 10. og 9. bedste kørere i en top ti over de bedste nogen sinde. Ayrton Senna, Alain Prost og Lewis Hamilton er også på listen.