Få overblik før sæsonstart: Her er alle kørere i Formel 1 i 2022

Haas

Mick Schumacher #47

Nikita Mazepin #9

Det var til manges ærgrelse og frustration, da Kevin Magnussen måtte forlade Haas og Formel 1 efter 2020-sæsonen. I dag er det nok de færreste, der begræder det, for Haas-teamet er gået fra dårlig til værre siden da.

I 2021 scorer Haas ikke ét eneste point, og sætter sig derfor solitært i den absolutte bund af feltet. Teamet introducerede to rookies til Formel 1, der i denne sæson skal vise, hvad de har lært af deres første sæson.

Året var generelt miserabelt for de to kørere, men måske i særdeleshed for Mazepin. Lynhurtigt fik russeren øgenavnet “Mazespin”, der giver trælse konnotationer til Pastor Maldonado (han gik bl.a. under Chashtor og Murdernado).

Der er alt at vinde for Haas næste sæson, og ydmygelsen kan næppe blive større. Det bliver interessant at se, om teamet mirakuløst genfinder sin gamle form. Man kan håbe, at de klarer det godt nok til, at vi får Guenther Steiner at se (og for guds skyld høre) igen.





