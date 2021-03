Formel 1 er skudt i gang med tæt løb

Tæt løb mellem Verstappen og Hamilton

Verstappen havde kvalificeret sig til en 1. plads, og efter starten fik fik han lov at beholde den. Kampen mellem Verstappen og Hamilton fortsatte hele ræset igennem, og indeholdt både overhalinger ved pitstop og på banen.

I løbets sidste omgange havde Hamilton lagt sig på førstepladsen, men Verstappen hentede kraftigt. I de allersidste omgange kastede Verstappen handsken, og indledte en kamp mellem de to topperformere. Verstappen overhalede Hamilton bredt ud af sving fire, men holdet besluttede at give pladsen tilbage for at undgå straf: Verstappen var nemlig over banekanten, da han passerede den vindende englænderen. Selvom der var forsøg, lykkedes det ikke den ellers-flyvende hollænder at snuppe Hamilton inden løbets afslutning, og de to krydsede målstregen inden for samme sekund.