Formel 1-bilerne 2022: Hvilken racer ligner en vinder?

Stor udvikling i vente hos Red Bull

Der er store forventninger til den nye Red Bull racer, der går under navnet RB18. Den har store sko at udfylde taget i betragtning, at dens forgænger bragte Red Bulls racerkører Max Verstappen til sit første verdensmesterskab i 2021.

Selvom raceren nu er præsenteret, så forventer teamchef for Red Bull, at den kommer til at se meget anderledes ud når det går løs d. 20. marts til årets første løb i Bahrain. Han siger, at arbejdet fortsætter og forventer, at bilerne kommer til at udvikle sig meget i løbet af kort tid.

Der er masser af plads til at ændre og forbedre, da Red Bull Racing nøjedes med at præsentere en "show car" der havde til formål at vise sæsonens bemaling.

Du kan se flere billeder af præsentationen her.