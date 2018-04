FIA straffer Kevin for sin kørsel

Kevin Magnussen havde et helt igennem forfærdeligt løb i Baku, søndag.



Kort efter starten, ramte Marcus Ericsson hårdt ind i siden på Kevin’s HAAS racer, men mod forventning lykkedes det ham at fortsætte.



Efterfølgende var bilen nærmest umulig at køre, men med de mange biler der udgik under løbet, valgte Haas at holde ham på banen. En beslutning som virkede klog da løbet nærmede sig sin slutning og Kevin Magnussen lå oppe som nummer 10.



Men en ny saftycar periode ændrede ved dette, hvilket betød at Kevin igen skulle ud og forsvare sig med en bil, der var meget skadet. Bagfra kom den unge Toro Rosso kører Pierre Gasly farende, hvilket fik Kevin til at gå i forsvarsmode og køre meget bredt – nogle vil kalde det meget aggressivt. Hvilket resulterede i, at Gasly ramte Kevin og blev sendt i barrieren med 300 km/t.



Løbsledelsen besluttede, at denne kørestil, gav Kevin en ti sekunders straf og to point på uartigkontoen hos FIA. 12 point på denne konto, over 12 måneder, vil udelukke Kevin fra et løb.



Efter løbet, udtalte Gasly, at han vidste at Kevin kørte hårdt, men at han ikke havde drømt om, at Kevin ville forsøge at sende ham i muren med 300 km/t.



”Kevin er den farligste kører, jeg nogensinde har kørt mod,” kom det fra Gasly efter løbet.



”Jeg forsøgte at gå forbi ham, lige før saftycar linje 1 og kom op på siden af ham, men så pressede han mig bare i væggen,” tilføjede den unge franskmand.



Kevin Magnussen har ikke kommenteret på hændelsen, hvorfor vi desværre kun har Gasly’s side af sagen.