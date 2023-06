Ferrari 499P tager 1.- og 2.-pladsen efter kvalifikationen i Le Mans

To røde flag efter et par afkørsler generede den første halvdel af den 60 minutters kvalifikation sent på eftermiddagen på en tør og varm bane.

De to Ferrari'er forbedrede sine tider over de sidste 25 minutter. Antonio Fuoco var hurtigst med 3’25”213 i #50, som han deler med Miguel Molina og danske Nicklas Nielsen.

Pier Guidi i 499P #51 var kun 0”199 bagefter med yderligere 0”073 ned til #7 Toyota på 3-pladsen.

Torsdag er der fri træning kl 15-18. Hyperpole køres kl. 20-20-30, og så er der igen fri træning kl. 22-23.

Porsche også med i Hyperpole

Porsche 963 #5, hvor Michael Christensen er med i besætningen, kvalificerede sig også til Hyperpole-sessionen.

"Le Mans-banen er en fed bane at køre på, og vores Porsche kører godt. Vi har kæmpet en hel del med køreregenskaberne og balancen i bilen siden debuten, men efter sidste løb på Spa, har vi kørt to tests og har lagt en masse timer i simulatoren og det lader til, at det arbejde giver resultat. Det er for tidligt at sige, hvor vi ligger i forhold til konkurrenterne, men som udgangspunkt kører vi altid for at vinde og det gør vi også denne gang. Jeg var ikke så optimistisk inden vi kom herned, men jeg føler, vi har taget et godt skridt i den rigtige retning. Vi har tidligere set på Le Mans, at det ikke altid gælder om at være hurtigst over en omgang, men man skal være smart, konstant og god med strategien og så tror jeg godt, vi kan være med i toppen," siger Michael Christensen.