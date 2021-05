Få pladser tilbage: 65'erne er tilbage til Copenhagen Historic Grand Prix 2021

Hvem er tilmeldt?

SixtyFivers er ikke bare en klasse til CHGP, det er også en forening, der hvert år gæster CHGP og står for tilmeldelsen af biler i klassen. Gruppen består af medlemmer fra både Sverige og Danmark, og udgør typisk en stor bestanddel af de biler, der deltager i klassen.

Gruppen er oprettet af Nikolaj E. Mortensen:

"CHGP var dér, vi startede som klasse, og jeg tror, at jeg taler på både kørere og tilskueres vegne, når jeg siger, at CHGP ikke vil være det samme uden Sixtyfivers – og omvendt. Vores kørere er super glade for løbet i København, og det betyder alt for os at vores kørere er glade og tilfredse ved deltagelse hos os.”

Er du selv interesseret i at køre i SixtyFiver-klassen til CHGP, kan du tage kontakt til SixtyFivers igennem CHGP's hjemmeside.