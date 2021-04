Extreme E er landet: Rallybiler med 550 hk skal redde kloden

Klimaforandringer på dagsordenen

Udover at have en teamstruktur, der i den grad taler ind i en ligestillingsdebat, så er der et andet og meget vigtigt punkt på Extreme E's dagsorden. Det handler om klimaforandringer og det er grunden til at serien køres på el, og at den køres de steder, den gør.

De kører et Desert X Prix i Saudi Arabien for at sætte fokus på ørkendannelse, et Ocean X Prix i Senegal for at sætte fokus på den krise, der lige nu foregår under vandoverfladen i forhold til forurening af havene, og de kører også på Grønland på den smeltende indlandsis.