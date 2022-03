Drama i Saudi-Arabien: Magnussen slipper for straf

Point til Magnussen

Der var drama i Saudi Arabien da hele tre kørere (Alonso, Ricciardo og Bottas) udgik på samme omgang. Alonso og Ricciardo fik motorproblemer, så de måtte stoppe ude på banen, hvilket gav gule flag på vej hen mod startlinjen.

Efter løbet måtte både Carlos Sainz Jr. og Kevin Magnussen op til løbets stewards for at afgive forklaring, de de begge var under mistanke for ikke at have sænket farten nok, da de passerede de gule flag. Begge slipper dog for straf.

Det skriver BMF1.

En sådan forseelse koster normalt 5 eller 10 sekunders straf. Dette ville have bragt Kevin Magnussen ned på en 10. plads - bag Lewis Hamilton.

Magnussen formåede gennem det meste af løbet at holde Hamilton bag sig i en tæt og ligeværdig duel, hvor begge kørere var på brugte Hard-dæk.