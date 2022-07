DERES FERRARI VAR FLYVENDE: Michelle Gatting & co er første rent kvindelige team på podiet i VM for sportsvogne

Efter at være den første kvindelige kører i WEC-serien til at tage pole position, skulle Sarah Bovy starte i teamets Ferrari 488 GTE. Hun førte klassen, og blev afløst af Michelle Gatting, inden Rahel Frey kom bag rattet.

Efter en uheldig safety var måtte teamet afgive deres føring, men det lykkedes at køre en sensationel 2.-plads hjem.

Michelle: Gjorde ondt at tabe sejren

"At stå på podiet i FIA WEC er en stor ting, virkelig stor ting. Men hold da op hvor gør det også ondt, da vi ved, at vi skulle, men også kunne have vundet i dag. Vi førte løbet i 5 ud af 6 timer, og selvom vi vidste at kampen om sejren ville blive hård til sidst, og enorm tæt, vidste vi, at vi havde bilen til at vinde. Desværre gjorde en Full Course Yellow periode at vi pittede en omgang senere end de andre, og da vi var i pit blev løbet flaget grønt igen - og der røg vores sejr desværre. Sådan er race, vi ved det alle sammen. Det er dog stadig en kæmpe præstation at se de pink køredragter på podiet i verdensmesterskabet i langdistanceløb. Vi er nået enormt langt og vi bliver ved med at kæmpe, fordi vi ved vi kan vinde løb.

Dette er kun begyndelsen på noget forhåbentligt rigtig stort.

/Michelle"