Dennis Lind udvider sæsonen med 6 ekstra løb

Danske Dennis Lind udvider racerkalenderen med seks ekstra løbsweekender, når han stiller op for det amerikanske P1 Motorsports i den prestigefulde mærkeserie Lamborghini Super Trofeo. Dette medfører samtidig danskerens debut på berømte amerikanske baner som Laguna Seca, Watkins Glen og Road America. Sæsonen starter allerede den kommende weekend på Barber Motorsports Park i Alabama.



– Det er fantastisk, at det har kunnet ladet sig gøre at kombinere min deltagelse i Blancpain Endurance Series i Europa med en fuld sæson i Super Trofeo på den anden side af kloden. Jeg stiftede bekendtskab med P1 Motorsports i forbindelse med Trofeo-verdensfinalen på Vallelunga sidste år, og der er tale om utroligt dedikerede og professionelle folk, som jeg glæder mig til at arbejde sammen med, lyder det fra Dennis Lind.

Danskeren, som sidste år blev den første profil i Lamborghini Squadra Corses juniorprogram til at kunne bryste sig med med titlen som fabrikskører, stiller op i Pro/Am-klassen, hvor han skal dele en Huracán med kroatiske Martin Codric. En kører, som Lind allerede kender fra 2018-sæsonen i den asiatiske Blancpain-serie, hvor de to sammen sikrede mesterskabet.