Lynhurtigt kvinde bag rattet i Lamborghini

Tilbage til USA

Christina Nielsen er ikke overraskende begejstret for den nye kontrakt:

"Det er en af min karrieres største nyheder. Grasser Racing Team er et utrolig stærk og anerkendt team, som har gjort det godt i Blancpain- og ADAC-serien i Europa, og som sidste år vandt både 24-timersløbet på Daytona og 12-timersløbet på Sebring.

Jeg er taknemmelig over at få muligheden for at tilslutte mig holdet og Lamborghini, og så er jeg naturligvis enormt glad for at vende tilbage til en fuld sæson på de amerikanske racerbaner, hvor jeg helt naturligt har en masse erfaring", udtaler Christina Nielsen i en pressemeddelelse.

Christina Nielsen og Katherine Legge kender hinanden godt. De har delt bil i IMSA-serien i år.