Dansker klar til klassisk Dakar-rally

Porsche Cayenne tilpasset Sahara

Forberedelserne til dette rally er som altid en detaljeret og langstrakt proces. Bilen som er valgt er teamets velkendte Porsche Cayenne. Den er komplet ombygget siden teamets sidste udfordringer. Den har været på “slankekur” for at kompensere for det extra sikkerhedsudstyr der er monteret.

Bilen har fra den var ny været brugt til den her type ekspeditioner og har været de allerfleste steder på vor planet. Faktisk har bilen stadig verdensrekorden for hurtigste non-stop kørsel fra Nordkap til sydspidsen af Afrika. Bilens teknik er stort set originalt, men frihøjden er øget lidt, for at undgå at sidde alt for meget fast i sandet i Sahara.