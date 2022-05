Med lidt over en time tilbage var Michael Christensen i pit til sidste benzinpåfyldning, men kun en af de to Ferrarier pittede samtidig. Christensen fik efter en flot duel kæmpet sig op på andenpladsen og så ud til at være favorit til sejren, da den førende Ferrari manglede et pitstop.

Men intet mindre end tre full course yellows hjalp Ferrari med benzinøkonomien og til trods for et kæmpe pres fra Christensen, holdt Ferrarien føringen til mål og de tre første biler krydsede målstregen i tæt selskab.



Næste opgave: 24-timers Le Mans

"Det var som om, at det bare ikke skulle lykkes for os i dag" sagde en lettere skuffet Michael Christensen efter løbet.

"Jeg burde være glad efter den andenplads, men jeg føler mere, at intet gik vores vej i dag og vi kunne have vundet. Ferrarien var hurtigere på langsiden og det var svært at finde en vej forbi, da der kun var et tørt spor. Jeg er sikker på, at var vi ikke blevet afbrudt af de gule flag, så tror jeg det var lykkedes, men til sidst var der kun under 10 minutter tilbage og der var vi så uheldige med trafikken. Så selvom vi kørte et stærkt løb, så var der for meget, der ikke gik vores vej. Selvom jeg endte med at sidde 5 timer i bilen, så gik det fint. Jeg kan godt mærke det, men jeg var stadig frisk til sidst i løbet".



Christensen og Estre fører fortsat VM stillingen. Næste afdeling af VM er 24 timers løbet på Le Mans der afvikles 11.-12. juni.