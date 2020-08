KÆMPE dansk triumf i 6-timers løbet i Spa

"Det var den perfekte weekend for os" fortæller en glad Michael Christensen fra Spa. "Men det var f..... svært. Vi havde den perfekte træning, den perfekte kvalifikation og vi følte vi havde den perfekte strategi. Men så kom regnen og ødelagde det for os og når først vi kom bag Aston Martin, var de nærmest umulige at overhale. De kører så stærkt på langsiderne, så selvom vi får bygget et godt angreb op, så trækker de fra os. Ligeledes skulle vi virkelig passe på, at de ikke var for tæt på os, når vi gik ind på langsiderne, for så blæste de forbi."

Eksperimenterede med at forkorte pitstop

"Men vi fik planlagt vores pitstop perfekt, da vi tog chancerne med at skifte først til tørvejrsdæk og kom foran på den måde. Men det var tæt ved sidste pitstop. Da vi gik i pit på samme tid til sidst, gamblede vi selvom vi var foran dem. Vi tog et kortere pitstop end vi burde, da vi vidste, vi skulle ud før dem ellers ville de blive rigtig svære at overhale. Så det korte stop betød, at vi skulle spare benzin i det sidste stint og ikke kunne køre fuld gas, men det viste sig, at Aston Martin heldigvis også havde forsøgt sig med et alt for kort pitstop for at komme foran os, så de skulle også spare benzin. Så alt i alt et fedt løb, sådan som motorsport skal være."

"Masser af dueller undervejs og jeg fik da også et par puf i nogle tætte kampe. Så jeg er super glad. En fed måde at komme tilbage i VM serien på efter 6 måneders pause grundet corona".



Næste afdeling i VM serien for Michael Christensen er 24 timers løbet på Le Mans, som han vandt i GTE Pro klassen i 2018.